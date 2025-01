Le nouveau président libanais, Joseph Aoun, a entamé ajourd’hui (lundi) des consultations parlementaires pour désigner son chef de gouvernement.

C’est Nawaf Salam, l’actuel président de la Cour internationale de Justice, qui a reçu le plus de suffrages des parlementaires libanais: 68 contre 9 seulement pour le Premier ministre intérimaire, Najib Mikati.

C’est donc Salam qui devrait être désigné par le Président Aoun pour former le prochain gouvernement libanais. Notons que les forces représentant le Hezbollah soutenaient Najib Mikati. Il s’agit d’un revers supplémentaire pour l’organisation terroriste.

Par ailleurs, pour rappel, Nawaf Salam est juge à la Cour internationale de La Haye et il présidait la Cour lors du verdict rendu contre Israël le 19 juillet qui statuait que la présence israélienne en Judée-Samarie est illégale et qu’Israël doit se retirer au plus vite de ces territoires.

En outre, tout au long de sa carrière de juge, Salam a pris des positions sévères contre Israël à de nombreuses reprises.