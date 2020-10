Israël et la Jordanie ont signé jeudi un accord bilatéral autorisant la traversée des espaces aériens des deux pays pour les avions de ligne. Cet accord permettra de réduire de manière significative les durées de vols en direction des pays du Golfe, de l’Asie et de l’Extrême-Orient pour les vols au départ d’Israël et pour l’Europe et l’Amérique du Nord pour les liaisons depuis Amman, sans parler des économies en carburants et de la réduction de la pollution. Cet accord représente l’aboutissement de négociations qui ont commencé il y plusieurs années déjà mais qui ont pu être finalisés dans la foulée des accords de normalisation entre Israël, les Emirats arabes unis et le Bahreïn qui ont notamment ouvert l’espace aérien saoudien aux appareils israéliens.

Photo Moshé Shaï / Flash 90