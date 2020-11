L’ancienne députée Nava Boker a décidé de prendre la défense des policiers soumis à de rudes pressions dans l’application des consignes du Corona. Son mari, Lior Boker z.l., avait trouvé la mort lors des terribles incendies du mont Carmel, en tentant de se porter au secours d’un groupe de gardiens de prison coincés dans les flammes dans leur autobus.

Lors d’une émission télévisée, elle a voulu « remettre les pendules à l’heure » face aux critiques dont les policiers dont l’objet : « Nos policiers vivent un enfer. Je vois de jeunes policières se faire insulter par des femmes qui pourraient être leur mère. Et je parle de tous les secteurs. Mon mari était brigadier-général et il est mort brûlé en voulant sauver des vies. Il a renoncé à lui-même (…) Je suis certaines que l’immense majorité des policiers sont des gens biens et ils agiraient comme lui s’il le fallait. Je suis venue ici pour prendre leur défense car ces policiers n’ont plus de jours ni de nuits. On les méprise, on leur souhaite que leurs enfants meurent du cancer et on les traite de nazis. Lorsqu’il y a une catastrophe, qui court pour nous sauver ? Les policiers. Mon mari est mort en accomplissant son service car il voulait sauver des vies. Alors que faites-vous ? Qui attaquez-vous ? Ceux qui viennent vous protéger lorsqu’arrive quelque chose de mauvais ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90