Sharansky déplore également la faiblesse de l’Occident, cause de tous les malheurs actuels : »C’est la faiblesse d’Obama et de l’Occident qui a donné les clés de la Syrie à la Russie, et les Iraniens ont gagné des milliards de dollars ». Selon lui, l’Occident a peur de se confronter à Poutine et ce dernier comprend bien ce message de faiblesse. »J’ai appris dans les prisons soviétiques que celui qui domine la cellule n’est pas le plus fort, mais celui qui est prêt à frapper à tout moment et même à tuer. Poutine est exactement comme cela et l’Occident au lieu d’être dissuasif est lui-même dissuadé ».