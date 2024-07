Le chef terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé aujourd’hui (mercredi), une allocution dans laquelle il a menacé Israël.

”Notre réaction cette nuit avec des missiles sur Kiryat Shmona et d’autres localités montrent notre rapport de forces. J’ajoute: s’ils continuent d’attaquer des civils, la résistance attaquera des localités qui n’ont jamais été visées”, a déclaré Nasrallah.

Il a évoqué les débats internes en Israël et souligné qu’il reflétait, selon lui, la peur et l’échec d’Israël: ”Nous entendons parler de la destruction du troisième temple. Israël, pour la première fois de l’histoire, ne parvient pas à atteindre ses objectifs et il tue sans discernement pour justifier la situation dans laquelle il se trouve”.

Nasrallah a même affirmé que l’action du Hezbollah avait causé l’effondrement de l’économie israélienne: ”Les Houthis ont mis en faillite le port d’Eilat. Aucun bateau n’y accoste. La vie est chère en Israël et l’économie s’effondre. Cela prouve que la pression que nous exerçons porte ses fruits. Les menaces de guerre contre nous ne nous font pas peur”.