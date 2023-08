Hassan Nasrallah, le chef terroriste du Hezbollah, se sent de plus en plus en confiance. Les tensions sécuritaires à la frontière nord le prouvent et notamment la tente occupée par des hommes armés de l’organisation terroriste qui a été dressée sur le sol israélien, à Har Dov, et qui est toujours en place.

Par ailleurs, Nasrallah semble observer avec une certaine délectation les événements internes en Israël: ”Tous ceux qui observent la situation en Israël voient clairement la dégradation de l’entité sioniste. Beaucoup d’officiers de l’armée ennemie – réservistes et en service, ainsi que d’anciens ministres – parlent de la situation difficile dans laquelle se trouve l’armée en raison de la nouvelle loi de la Knesset des partis religieux extrémistes”, a déclaré Nasrallah.

Réagissant aux avertissements israéliens, Nasrallah menace: ”Si vous entrez en guerre, vous retournerez à l’âge de pierre”.

Ces déclarations interviennent dans un contexte décrit comme tendu entre le gouvernement israélien et le sommet de l’armée. Dimanche dernier, le Premier ministre a rencontré le Chef d’Etat-major pour évoquer les capacités militaires d’Israël compte-tenu du refus de servir de certains pilotes et autres réservistes. Netanyahou a tapé du poing sur la table en demandant de cesser d’étaler dans la presse la moindre menace de pilotes ou de prétendre que les capacités de Tsahal peuvent être diminuées.

”L’armée prend le contrôle du pays, vous nuisez à notre force de dissuasion. Pourquoi sortir de tels gros titres?”, s’est agacé Netanyahou. Herzi Halévy lui a répondu: ”Je ne peux pas rester les bras croisés alors que les capacités de l’armée sont en danger”.

Selon l’entourage du Premier ministre, cité par le site Walla!, le Premier ministre ”est très en colère contre le fait que le sommet de l’armée transmette des informations à la presse. Son message était que s’il existe des éléments graves, quels qu’ils soient, les responsables de Tsahal doivent s’adresser à lui et non aux médias, parce que l’armée est sous les ordres du gouvernement”.