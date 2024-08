”Si Israël gagne à Gaza, il n’y aura plus de Palestine. La mosquée Al Aqsa sera en grand danger”, a déclaré Nasrallah lors de son allocution.

”Même l’Egypte et tous les pays de la région seront en danger si Israël gagne à Gaza. Le but de cette guerre est d’empêcher les sionistes de gagner et d’éliminer la question palestinienne”.

Le chef terroriste a évoqué l’attente dans laquelle se trouvent les Israéliens en vue d’une riposte iranienne et du Hezbollah suite aux éliminations de Fouad Shukar et Ismaël Haniyeh: ”L’attente israélienne d’une riposte pendant une semaine est une partie de la punition. C’est une guerre psychologique”.

Il a précisé: ”Notre réponse arrivera. Nous agirons seuls ou avec l’axe. Peut-être que nous agirons ensemble ou chacun de son côté sur les cibles de son choix. Le Hezbollah ripostera, l’Iran ripostera, le Yémen ripostera. L’ennemi attend. Le plus important est la détermination, la décision et les capacités existent. Nous riposterons mais avec prudence. Des industries israéliennes dans le nord peuvent être détruites en une heure. Nous pouvons attaquer les capacités de l’ennemi au nord en moins d’une demi-heure. Au moment où nos drones seront lancés, les sirènes retentiront en Israël”.

Nasrallah en appelé à la communauté internationale en citant le ministre israélien Betsalel Smotrich qui a proposé de stopper l’aide humanitaire à Gaza tant que les otages ne sont pas restitués: ”Smotrich dit qu’il n’y a aucun problème à affamer deux millions de Gazaouis jusqu’à ce que les otages reviennent et le monde se tait”.

Le ministre Smotrich a réagi: ”Il ne faut pas répondre à Nasrallah, il faut éliminer Nasrallah”.