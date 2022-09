L’autorité de Mahmoud Abbas s’effrite depuis un moment en Judée-Samarie. De plus en plus contestée par la rue palestinienne, l’AP est en train de se faire supplanter dans certains endroits par le Hamas.

Cela fait d’ailleurs partie d’une stratégie plus globale du mouvement terroriste: laisser les esprits se calmer à Gaza, en profitant des allègements octroyés par Israël comme l’augmentation du nombre de permis de travail, et parallèlement embraser le terrain en Judée-Samarie. L’objectif est double: déstabiliser Israël et s’imposer face à l’Autorité palestinienne.

Cette nuit (lundi à mardi), les services de renseignements de l’Autorité palestinienne ont arrêté un responsable du Hamas à Naplouse. Avec lui son épouse et un autre Palestinien ont été arrêtés.

Lors de cette opération, des émeutes ont éclaté et les services d’Abou Mazen ont tué un Palestinien d’une cinquantaine d’années. Les rues de la ville palestinienne se sont embrasées: tirs à balles réelles, pneus incendiés, gaz lacrymogène, jets de pierre, contre les forces palestiniennes. Des gardes-frontières israéliens ont également été pris à partie, sans faire de blessés dans les rangs israéliens.

Une grève générale a été décrétée à Naplouse pour protester contre l’arrestation du terroriste du Hamas.

La personne arrêtée par les services palestiniens est un terroriste qui avait déjà purgé une peine de prison en Israël où il était d’ailleurs désigné comme cible des forces de sécurité depuis sa libération.

Le Hamas a condamné cette arrestation et exigé que leur homme soit libéré sur le champ. L’organisation terroriste a appelé l’Autorité palestinienne à cesser »sa politique anti-patriotique ». Le Djihad islamique a également condamné: »la résistance n’admet pas l’attitude des services de renseignements de l’AP qui sert les intérêts de l’occupation ».

Les proches du terroriste arrêté et le Hamas mettent en garde l’AP contre un éventuel transfert du prisonnier à Israël. Selon eux, c’est pour obéir aux Israéliens que les services palestiniens l’ont arrêté.

Cette opération des services palestiniens fait suite à de nombreux attentats perpétrés en Judée-Samarie contre des Juifs. Israël a exhorté l’AP de reprendre la main sur la sécurité dans ses territoires, l’accusant de se laisser déborder par des éléments terroristes en passe de devenir incontrôlables.

Des nids de terroristes du Hamas ont été mis à jour ces dernières semaines à Naplouse et à Hevron. L’opération »Brise vague » lancée par Tsahal après la vague d’attentats de ce printemps qui avait coûté la vie à 19 civils israéliens, a permis d’endiguer le phénomène et de stopper les actes meurtriers au centre du pays. Mais les attentats se multiplient en Judée-Samarie, laissant craindre une escalade dans les semaines à venir avec la période des fêtes de Tichri et des élections.