La chanteuse israélienne populaire Naomi Shemer est devenue ces jours-ci une véritable star sur le réseau social TikTok.

Née en 1930 à Kvutzat Kinneret et décédée en 2004, elle fait partie du patrimoine culturel israélien et restera l’une des grandes dames de la chanson israélienne. Yeroushalayim shel Zahav, Al Kol élé, Lou Yehi ou Od Lo Ahavti Day sont autant de titres qui nous accompagnent depuis des décennies.

Ce que l’on sait peut-être moins, c’est qu’il y a près de 30 ans, Naomi Shemer a chanté du rap! La chanson »Pri Hadash » – un nouveau fruit – raconte les exploits scientifiques autour des fruits mais aussi l’amour du fruit ancien, la figue, la noisette ou l’olive.

Les jeunes de 2022 ont découvert ce rap et s’en sont emparés sur TikTok. Plusieurs versions en ont été publiées et le hashtag #נעמישמר est devenu viral avec plus de 4 millions de vue.

Un hommage moderne à une chanteuse, une poétesse et une artiste indémodable.