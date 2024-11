Naïm Kassem, le secrétaire général du Hezbollah, a prononcé une allocution aujourd’hui (mercredi), à l’issue de la visite de l’émissaire américain, Amos Hochstein.

Il a commencé par rendre hommage à Mohamed Afif, le chef de la propagande du Hezbollah, éliminé par Tsahal: ”L’ennemi a frappé au coeur de Beyrouth pour éliminer Mohamed Afif donc nous devons frapper au centre de Tel Aviv”, a-t-il déclaré.

Kassem a affirmé qu’après une période de troubles suite à l’attaque des beepers, le Hezbollah était désormais revenu à son niveau politique et militaire.

”Nous avons réussi en peu de temps à tuer 100 Israéliens et à en blesser 1000”, a affirmé le Secrétaire général du Hezbollah, ”Nous continuons à lancer des drones et des roquettes au même rythme. Beaucoup d’Israéliens ont été déplacés de chez eux, des centaines de milliers”.

Il a ajouté: ”La résistance agit dans le but de tuer l’ennemi et de l’empêcher de prendre du territoire. Nous parvenons à faire tourner nos forces et à fournir des armes”.

Concernant l’accord de cessez-le-feu, Kassem a déclaré: ”On dit qu’il y a un accord. Nous l’avons reçu, nous avons fait nos remarqyes. Nabih Berri (le président du parlement libanais, ndlr) a ajouté des remarques. Elles ont été transmises à l’émissaire américain et discutées avec lui. Nous attendons de voir le résultat. Nous acceptons le principe de discussions indirectes par l’intermédiaire de Nabih Berri. Tout dépend de Netanyahou et de sa volonté”.

Kassem a précisé: ”Nous soutenons l’arrêt de l’agression et la préservation de la souveraineté du Liban. Nous n’accepterons pas que l’ennemi puissen entrer et tuer comme bon lui semble”.

Puis: ”Nous faisons face à la barbarie israélienne soutenue par les Américains. Nous continuerons à nous battre sur le terrain autant que nécessaire. L’Israélien est l’agresseur, nous ne faisons que répondre. L’objectif de la lutte est d’empêcher l’ennemi d’atteindre ses buts”.

Pour finir le Secrétaire général du Hezbollah a formulé quatre points pour le jour d’après la guerre, concernant le rôle de l’organisation terroriste:

”1. Nous reconstruirons ensemble avec l’Etat ce qui a été détruit avec l’aide de pays qui nous soutiendront

2. Nous aiderons à l’élection d’un Président pour le Liban

3. Nos démarches politiques seront faites dans le cadre de la communauté chiite

4. Nous serons présents sur la scène politique”.