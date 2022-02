Alors que les négociations de Vienne progressent entre l’Europe, les Etats-Unis et l’Iran, Israël exprime son inquiétude et ses réticences.

Le premier ministre Bennett, s’est exprimé, à Jérusalem, devant les présidents des organisations juives américaines et n’a pas caché ses réserves. »Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la frontière entre l’Ukraine et la Russie, et essaient d’imaginer où se dirigera l’histoire; nous, en Israël et dans la région, nous avons un oeil sur l’Ukraine et un oeil sur Vienne. Nous observons ce qui se passe à Vienne et nous sommes très inquiets de ce que nous voyons.

Pour Israël et pour toutes les forces qui agissent pour la stabilité au Moyen-Orient, l’accord qui se profile va créer un Moyen-Orient plus violent et moins stable. Même si nous n’avons aucun doute sur notre grande et solide amitié avec les Etats-Unis, au bout du compte, nous sommes ceux qui vivons ici et qui subirons les conséquences.

Notre position n’est pas automatique, nous ne sommes pas opposés par principe à un accord. Lorsque nous parlons avec nos amis américains, nous tombons tous d’accord sur un point : les Iraniens se trouvent à un stade très avancé de leur projet d’enrichissement de l’uranium. Ils ont franchi une ligne rouge après l’autre.

Le plus grand problème dans cet accord est qu’il permet à l’Iran dans un délai de deux ans et demi, de développer, de produire et de mettre en fonctionnement des centrifugeuses avancées ».

Le Premier ministre a également évoqué la levée de sanctions contre l’Iran et les avantages financiers et commerciaux qu’il retirerait d’un tel accord.

Il a conclu en affirmant : »Israël n’acceptera pas un Iran aux portes du nucléaire. Nous avons une ligne rouge claire sur laquelle nous ne négocierons pas. Israël se réservera toujours la liberté d’action pour se défendre ».