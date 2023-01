L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, s’est exprimé aujourd’hui (lundi), sur le projet de réforme du système judiciaire proposé par Yariv Levin.

Il a twitté: »Ce n’est un secret pour personne que je pense depuis de nombreuses années que le système judiciaire s’est attribué une autorité trop importante et a empêché toute tentative de réforme. Je pense que certains changements sont nécessaires et ces dernières années nous en avons promu quelques-uns d’entre eux. Mais réparer une distorsion historique par une autre, n’est pas la solution. Il n’y a pas d’autre option: les deux parties doivent se parler.

L’opposition doit comprendre: le public a élu le gouvernement, il dipose du mandat pour effectuer des changements, il y en aura, et tant mieux.

Le gouvernement doit comprendre: il ne faut pas aller vers l’autre extrémité, celle d’une perte des freins et des contre-pouvoirs, celle de la destruction du système judiciaire et du transfert au Premier ministre seulement le pouvoir de nomination des juges, comme cela est proposé.

Pour le moment, la proposition actuelle, telle qu’elle est présentée, est dangereuse. Elle va fragiliser les fondements de l’Etat d’Israël, son économie, ses citoyens et elle peut briser le lien qui nous unit. Elle doit donc être corrigée. Il n’y a qu’une solution: s’assoir ensemble, dialoguer, et parvenir au changement juste.

Cela n’est pas si difficile, si chacun y met de la bonne volonté. Nous sommes tous frères ».

Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et des observateurs politiques, lui ont fait remarquer qu’il n’y a pas si longtemps, il avait lui-même soutenu de toutes ses forces, l’immense majorité des propositions faites par le ministre Levin qu’il considère désormais dangereuses.