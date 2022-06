Le Premier ministre Bennett s’est envolé ce matin pour une visite éclair aux Emirats arabes unis. Ce sera la troisième fois qu’il rencontrera son homologue emirati, Mohamed Ben Zayid.

Il a été accueilli par la garde d’honneur à l’aéroport et le ministre des Affaires étrangères emirati.

Il s’entretiendra avec Ben Zayid sur les sujets qui concernent la région et surtout l’Iran. Ceci au lendemain d’une décision de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique de réprimander l’Iran pour avoir caché des données importantes concernant ses réserves en uranium.

Bennett s’était félicité de cette réaction inernationale face »aux mensonges de l’Iran ».

En représailles, l’Iran a annoncé avoir débranché des caméras de surveillance de l’AIEA situées sur un site d’enrichissement de l’uranium.

Avant de décoller pour les Emirats, le Premier ministre a déclaré: »Je vais rencontrer le président, le Sheikh Mohamed Ben Zayid, un homme de vision, un leader courageux. Aujourd’hui nous allons construire un étage supplémentaire à la relation spéciale qui s’est nouée entre nos deux pays pour la croissance et la sécurité de nos deux peuples ».

La visite du Premier ministre israélien prendra fin ce soir et se déroulera avec en fond, les tensions croissantes avec l’Iran depuis l’élimination, attribuée à Israël, de plusieurs cadres du régime iranien et les déclarations de Bennett sur le tournant qu’a pris Israël quant à sa politique vis-à-vis de l’Iran. Dimanche, il a déclaré lors du conseil des ministres que dorénavant Israël ne se contenterait plus de toucher les bras de la tentacule iranienne, mais s’attaquerait directement à la tête.

Photo: Flash90