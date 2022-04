Le Premier ministre Naftali Bennett s’est rendu aujourd’hui auprès des forces de l’ordre et de sécurité en Samarie au lendemain d’une opération conjointe réussie entre le Shabak, la police et l’armée qui a permis d’éviter un attentat de grande envergure.

Le cabinet du Premier ministre a fait savoir que ce dernier a effectué une visite avec le chef du Shabak, Ronen Bar, qui visait à évaluer la situation sécuritaire en compagnie des officiers du Shabak en Samarie. Il a reçu des informations sur l’opération d’élimination du groupe de terroristes à Djénine pendant Shabbat, et a dirigé une réunion concernant la situation dans la région.

Le chef du gouvernement a déclaré: »Les terroristes ont beaucoup d’idées et c’est pour cela que nous sommes en état d’alerte maximal, aussi bien le Shabak que la police, afin de détecter la moindre idée, ou le moindre plan d’attentat et de le déjouer en amont. L’armée est, elle aussi, en vigilance accrue, le long de la barrière de sécurité. Notre objectif est de casser la vague. Nous entrons dans une période de ‘routine en état d’alerte’, avec pour but ultime de permettre aux citoyens israéliens de retrouver une vie normale. Il ne s’agit pas que d’une opération, mais de très nombreuses opérations qui se déroulent sans cesse ».

Le chef du Shabak, Ronen Bar, a précisé que les forces de sécurité agissaient sur tous les fronts: en Judée-Samarie, à l’intérieur de la ligne verte mais aussi à Gaza, pour préserver la sécurité de l’Etat.