Le Premier ministre Naftali Bennett a apporté tout son soutien aux soldats de Tsahal après la mort de la journaliste d’Al Jazeera cette nuit à Djénine.

Il a dénoncé les propos d’Abou Mazen qui accuse Israël d’en être responsable.

Le Premier ministre a affirmé qu’il existait une probabilité importante que la journaliste ait été tuée par des tirs sauvages palestiniens. Il a appuyé ses dires sur une vidéo filmée par des Arabes où l’on entend »Nous avons touché un soldat, il est à terre ». Or aucun soldat israélien n’a été blessé, la seule victime lors de ces échanges de tirs est la journaliste, ce qui renforce l’hypothèse que ce sont bien des Palestiniens qui l’auraient tuée.

Il a souligné qu’Israël avait proposé aux Palestiniens de mener une enquête conjointe sur la base de tous les éléments disponibles. Les Palestiniens, pour l’heure, ont rejeté cette offre.

Sur Twitter le député Mossi Raz (Meretz) et la ministre Ayelet Shaked se sont accrochés autour de l’événément.

Mossi Raz a twitté: »La journaliste Shireen Abu Akleh a été tuée cette nuit dans l’exercice de ses fonctions à Djénine. Voilà à quoi ressemble l’occupation ».

Ce à quoi Ayelet Shaked a répondu: »Non Mossi. Ce n’est pas à ça que ressemble »l’occupation », c’est à ça que ressemble la propagande mensongère palestinienne. C’est à ça que ressemble des combattants héroïques qui entrent à Djénine pour chercher des hommes armés dans leurs maisons, afin qu’ils ne croisent pas des citoyens israéliens dans les bars de Tel Aviv et dans les parcs d’Elad. Nous soutenons nos combattants et nous continuerons à nous battre contre le terrorisme sans compromis ».