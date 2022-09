Les rumeurs auront couru quelques jours. Le Premier ministre alternatif et ancien Premier ministre, Naftali Bennett, a décidé d’y mettre un terme.

Dans un communiqué de son cabinet, il affirme qu’il n’a pas changé d’avis et qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections.

»Naftali Bennett n’a pas changé d’avis et il n’a pas l’intention de se présenter aux prochaines élections. Après une décennie passée sur le terrain politique, pendant laquelle il a occupé les postes de ministre de l’Economie, ministre de l’Education, ministre de la Défense et Premier ministre, il souhaite prendre une pause dans la vie publique.

L’année du gouvernement Bennett a montré qu’il était possible de gérer le pays de façon pragmatique, ensemble et dans le cadre d’une coopération et d’un dialogue entre des partis qui possèdent des positions différentes.

Bennett appelle tous les chefs de partis à faire preuve de responsabilité, à modérer et calmer le débat public et à ne pas laisser les querelles internes détruire notre pays de l’intérieur ».