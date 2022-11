Alors que le gouvernement qu’il a monté et dirigé pendant un an est toujours en place, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, a déjà trouvé sa nouvelle voie.

Le quotidien Israël Hayom révèle aujourd’hui que Bennett doit effectuer à partir de février 2023 une série de conférences à l’étranger. La première aura lieu en Australie.

Ce calendrier a été fixé après que Bennett a démissionné de toutes ses fonctions au sein du gouvernement, dès le lendemain des élections et avant même qu’un nouveau gouvernement ait été nommé. Néanmoins, le Jerusalem Post avait déjà fait état de négociations pour des dates et une rémunération pour des conférences à l’étranger alors que Bennett était toujours Premier ministre par rotation de l’Etat.

Ce dernier avait nié les faits à l’époque.

Face aux critiques qui accusent Bennett d’avoir fait »un nouvel exit sur le dos de la politique israélienne », l’entourage de Bennett rétorque: »Après plus de dix ans au service des gouvernements d’Israël en tant que ministre de l’Economie, de l’Education, de la Défense et en tant que Premier ministre, Naftali Bennett est désormais un citoyen comme les autres, et pendant l’année civile qui arrive il tiendra des conférences à travers le monde en général et le monde juif en particulier. Parallèlement, il donne, bénévolement et continuellement, des conférences devant des élèves d’écoles de préparation militaire et devant des soldats et continuera à le faire avec amour ».