Ce matin, le Premier ministre s’est rendu dans le yishouv Kida, dans la région du Binyamin, pour effectuer une visite de condoléances à la famille Raz, dont le père Noam, z’l, a été tué vendredi dernier dans une opération à Djénine.

Bennett devait arriver à 9h et une manifestation des habitants était prévue pour protester contre sa politique. Peut-être pour les éviter, le Premier ministre est finalement arrivé une heure plus tôt. Des dizaines de personnes étaient tout de même à l’entrée du yishouv pour protester contre lui.

C’est la première fois depuis le début de la vague d’attentats qui a coûté la vie à 20 Israéliens, que le Premier ministre rend une visite de condoléances.

Rappelons que le fils de Noam Raz avait eu des mots très durs envers le gouvernement lors de l’enterrement de son père. Il avait d’abord refusé de parler en présence du ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev. Puis il avait accusé : »Vous aviez la localisation de la maison du terroriste. Vous auriez pu envoyer un missile au lieu de mettre en danger la vie de 50 combattants qui valent chacun plus que tout ce gouvernement. Des gauchistes sont assis et vendent notre pays. Comment est-ce possible que les terroristes qui ont tiré sur mon père sont arrivés dans le même hôpital que lui? Comment une telle chose peut-elle se produire? Le temps des paroles est fini, il faut agir ».

Hier, l’armée a indiqué mettre en place une nouvelle stratégie de combat dans des zones comme Djénine avec une utilisation d’hélicoptères de combat.

La visite de Naftali Bennett chez la famille Raz s’est déroulée sans la présence de la presse. Le fils de Noam a lancé au Premier ministre: »Comment pouvez-vous vous regarder dans un miroir? Je vous accuse comme j’accuse le terroriste. Vous avez gâché votre chance. Nous voulons voir quelqu’un en qui nous croyons. Vous ne méritez pas d’être dans la maison où mon père a vécu. J’espère que vous écoutez et que vous ne vous contentez pas de hocher de la tête ».

Photo: Porte Parole de la police