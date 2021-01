Naftali Benett a annoncé son intention d’agir de manière déterminée en faveur de l’entrée des orthodoxes dans le monde du travail. Il a estimé que le débat sur la loi de conscription a mené à des querelles infinies entre extrémistes des deux côtés et que cette loi enracine la pauvreté et la dépendance de centaines de milliers d’orthodoxes. « C’est mauvais pour les orthodoxes et c’est mauvais pour Israël », estime le président de Yamina.

Que propose Benett : descendre l’âge d’exemption du service national de 24 à 21 ans afin de permettre aux jeunes concernés d’aller apprendre un métier dans une tranche adéquate et d’obtenir des emplois dignes pour leur avenir.

Parallèlement, le député propose d’augmenter les soldes mensuelles des soldats, sans exception : 3.000 shekels mensuels pour les soldats des unités combattantes, 2.000 shekels pour les soldats des unités de soutien et 1.500 pour ceux de la Défense passive.

Ce programme se déroulera sur huit ans et sera soumis chaque année à une évaluation précise.

Pour l’ancien ministre de la Défense, ce programme constitue un tournant à 180° de la loi de conscription actuelle. Il rappelle qu’en 2009, le ministère des Finances avait estimé que chaque report d’une année dans l’entrée des hommes orthodoxes dans la vie active coûtait à l’Etat 4 milliards de shekels. Naftali Benett estime – et espère surtout – que la réforme qu’il propose augmentera à la fois le nombre d’hommes orthodoxes qui effectueront un service militaire et ceux qui entreprendront une formation en vue d’entrer dans la vie active.

Photo Flash 90