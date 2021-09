Cela fait deux semaines que le cabinet du Corona n’a pas été convoqué par le Premier ministre, en dépit des appels des milieux professionnels du ministère de la Santé. Dans quelques jours, Naftali Benett s’envolera pour New York afin de prononcer un discours devant l’Assemblée générale de l’Onu et rien dans son entourage ne donne signe que ce cabinet se réunira d’ici là. Selon Moriah Assaf-Wolberg, spécialiste de santé sur Galei Tsahal, cette attitude du Premier ministre est due à son refus d’accéder à la demande des spécialistes du ministère de la Santé qui l’exhortent à décréter une limitation des rassemblements humains. Faisant référence à la fameuse petite phrase d’Ayelet Shaked, elle estime également qu’il s’agit de la mise en oeuvre de la philosophie de ce ce gouvernement : maintenir à tout prix l’économie ouverte même au prix de nombreux morts. Et aussi pour se démarquer de la politique menée par le gouvernement Netanyahou.

Mercredi matin, le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadtit) a sévèrement dénoncé la politique du gouvernement sur la Corona : « Les chiffres des décès grimpent mais le gouvernement Benett a trouvé la solution : « Faire disparaître le nombre quotidien de décès de la page du ministère de la Santé. De plus, il y a cinq commissions différentes qui s’occupent du Corona, chacune dans son domaine. Résultat : l’incurie totale »!

Michaël De Santa, blogueur, résume ainsi : « …Beaucoup de blagues ont déjà été écrites à propos du livre qu’a écrit Naftali Benett, ‘Comment vaincre le Corona !’ Mais depuis quelques temps, il ne s’agit plus d’une blague. Cet homme a mené une campagne entièrement centrée sur la question du Corona, il a expliqué devant chaque micro possible que ‘tout ce qui n’est pas Corona n’est pas intéressant’, il ne s’est pas contenté de cela et a écrit un livre qui s’avère être une vaste fumisterie car aucune des solutions qu’il y proposait n’est mise en oeuvre et au moment de vérité, cet homme se démarque de tout ce qu’il a harangué (…) Cet homme feint d’ignorer ce qui se passe sur le terrain, il feint d’ignorer les cadavres qui s’amoncellent, il feint d’ignorer les recommandations des spécialistes professionnels, et malgré les centaines de morts chaque mois il ne convoque pas le cabinet du Corona depuis deux semaines et surtout…il occulte tout ce qu’il a écrit dans son livre…! »

Photo Yonatran Sindel / Flash 90