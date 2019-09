Les excuses incompréhensibles et déplacées présentées lundi par le président Rivlin au député Yaïr Golan ont provoqué pas mal de réactions.

Le député et ancien ministre Naftali Benett a estimé que c’est au contraire Yaïr Golan qui devrait présenter ses excuses aux citoyens d’Israël pour avoir osé établir un parallèle entre Israël d’aujourd’hui et l’Allemagne des années 1930, « propos terrifiants » selon Naftali Benett, qui rappelle qu’il s’était demandé s’il avait bien entendu, lors du discours de l’ancien chef d’Etat-major adjoint. « La seule chose de bien dans cette affaire est que Yaïr Golan a tenu ces propos assez tôt pour que sa promotion comme chef d’Etat-major soit bloquée », déclare l’ancien ministre de l’Education. En effet, en tant que chef d’Etat-major adjoint il escomptait succéder à Gadi Eizencot. Mais c’est fort heureusement l’excellent officier Aviv Kochavi qui lui a été préféré.

Naftali Benett a demandé à ce que le vocabulaire de la Shoah et les comparaisons indécentes soient définitivement proscrits du débat public et politique. A ce propos, le journaliste de gauche Itshal Leor (Haaretz) a été condamné à présenter des excuses officielles et à payer des dommages et intérêts à son homologue Amit Segal, de la chaîne ‘Hadashot 12 pour l’avoir qualifié de « Adolf Hitler »!!

Autre réaction, celle du journaliste Amir Ivgi, de la chaîne Aroutz 20, qui fustige le président de l’Etat non seulement pour le principe de sa démarche mais aussi du fait d’avoir impliqué « tous les citoyens d’Israël ». « Pas en mon nom et pas au nom des citoyens d’Israël » lance le journaliste à l’intention du président de l’Etat. Amir Ivgi trouve ces excuses particulièrement indécentes alors que mardi, le président turc Recep Erdogan, du haut de la tribune de l’Onu, a une nouvelle fois établi un parallèle entre Israël et l’Allemagne nazie.

Vidéo:

כבוד נשיא המדינה, ההתנצלות שלך ליאיר גולן אינה יכולה להיות "בשם אזרחי ישראל". דברים שאמרתי היום ב @GLZRadio pic.twitter.com/15GYb9Jrfh — אמיר איבגי 🇮🇱 (@amirivgi) September 25, 2019

Photo Emile Salman / Flash 90