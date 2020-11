Naftali Benett a réagi à la publication d’un enregistrement lors duquel Binyamin Netanyahou le qualifiait de « petit toutou » : « Les attaques personnelles de Binyamin Netanyahou contre moi ne me touchent pas, mais ses considérations personnelles portent atteinte à tout le monde. Cela fait depuis le mois de mars que j’avais présenté au gouvernement un plan détaillé pour combattre le Corona tout en limitant les dégâts pour l’économie. Les raisons pour lesquelles Binyamin Netanyahou a décidé de ne pas l’adopter sont uniquement d’ordre personnel et politique mais pas de fond. Si le courage d’agir en faveur des citoyens d’Israël était plus fort chez lui que sa crainte de me voir réussir on aurait pu éviter les souffrances sociales, sanitaires et psychologiques de millions de citoyens. Il est temps de voir émerger un nouveau leadership ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90