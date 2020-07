Plus déterminé que jamais à combattre le retour du Corona, Naftali Benett a décidé de monter d’un cran : il a créé en coulisses un « Cabinet du Corona » parallèle, composé de spécialistes de renom dans les domaines du système de santé, de l’épidémiologie, de l’économie, des sciences et des technologies ainsi que des situations d’urgence. Ce cabinet élaborera rapidement des propositions concrètes pour se mesurer efficacement à la pandémie sur les plans sanitaire et économique, ainsi que sur le plan de l’information fournie à la population. Ce cabinet se réunira pour la première fois dimanche prochain au siège de l’INSS (Institute for National Strategic Studies) à Tel-Aviv.

Pour justifier cette démarche inédite – qui constitue un défi pour le gouvernement, il faut le dire – le président de Yamina explique : « L’Etat d’Israël se trouve en situation de crise économique croissante, parmi les plus difficiles que le pays ait connues. Ce Cabinet civil du Corona a pour but d’influencer les décisions prises par l’échelon politique afin de gérer à la fois les aspects sanitaires et économiques de la crise ».

Prof. Gaby Barabach pessimiste

Le Prof. Gaby Barabach, qui fut directeur-général du ministère de la Santé, s’est dit très pessimiste quant à la nouvelle vague de Corona qui a débuté : « Nous nous trouvons au bord d’une catastrophe. La situation est plus grave que lors de la première vague. Il faut impérativement augmenter le nombre de tetsts de dépistage afin d’isoler les personnes atteintes. Le risque de contracter le virus est cette fois-ci beaucoup plus important que lors de la première vague ».

