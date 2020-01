Pour la première fois, un ministre de la Défense émet un ordre général d’interdiction d’entrée en Judée-Samarie pour les provocateurs gauchistes et anarchistes. Jusqu’à présent, seuls des Juifs appartenant à la mouvance « Tag Meh’ir » (Prix à payer) étaient concernés par ces mesures d’éloignement. Désormais, ces mesures seront employées contre tous les activistes anti-israéliens venus de l’intérieur ou de l’étranger pour provoquer les soldats de Tsahal et des civils israéliens mais aussi pousser les populations arabes à en faire de même. Des extraits bien choisis et mixés sont alors diffusés sur les réseaux sociaux afin de ternir l’image de Tsahal, qui en réalité, a des consignes très strictes de retenue.

Après l’ordre donné au commandant de la région militaire centre, à la police et au Shin Bet, Naftali Benett a indiqué: « Personne n’a le droit de porter atteinte à nos chers soldats de Tsahal et à la sécurité de notre pays au nom de la liberté d’expression et de manifester. Il est temps de faire cesser ces provocations et d’user d’une main de fer contre les ennemis de l’intérieur. Ce cirque est terminé »!

L’organisation estudiantine Im Tirtsou a réagi à cette décision: « Nous félicitons le ministre de la Défense pour cette importante décision. Les activistes gauchistes d’Israël comme de l’étranger sont sur le terrain jour après jour dans le seul but de provoquer les soldats et produire des images qui alimenteront la campagne de délégitimation d’Israël et de Tsahal. Le mouvement Im Tirtsou continuera à se dresser comme une muraille de fer contre eux ». Le mouvement Im Tirtsou a initié une action appelée « Filmer les filmeurs » dont le but est de dévoiler au public les activités des gauchistes et anarchistes. Rappelons que les caméras et téléphones portables dont sont équipés les provocateurs sont souvent gracieusement fournies par l’organisation israélienne B’Tselem.

Photo Najeh Hashlamoun / Flash 90