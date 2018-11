Après son bras de fer politique avec Binyamin Netanyahou, Naftali Benett a reconnu avec honnêteté que le Premier ministre avait gagné “par échec et mat” et a répété qu’il était prêt à payer un prix politique pour cela du moment que l’Etat d’Israël et sa sécurité ne soient pas touchés.

Mais il a aussi estimé que le Premier ministre ne pourra pas occuper à plein temps son poste de ministre de la Défense et que par ailleurs, le gouvernement ne pourra pas tenir tel qu’il est jusqu’à son terme, en novembre 2019. Le président de Habayit Hayehoudi a insisté sur le fait qu’il est apte à être ministre de la Défense: “Je sais comment prendre en mains une institution et lui insuffler un esprit nouveau. Je l’ai fait avec un parti agonisant, je l’ai fait dans le high-tech et je l’ai fait dans le système éducatif. Je souhaite le faire aussi dans la Défense nationale, même si je suis actuellement heureux au ministère de l’Education”.

Sur les critiques inévitables après sa décision de rester au gouvernement, Naftali Benett a dit: “J’ai finalement préféré faire passer l’Etat avant la politique. Nous avons pris la bonne décision. Je savais que de me tenir devant la nation et dire ce que j’ai dit m’attirerait de nombreuses critiques, surtout cyniques, de la part des commentateurs politiques”.

Enfin, il a indiqué maintenir sa critique envers le Procureur de Tsahal et “l’hyperjudiciarisation” de Tsahal: “J’affirme avec certitude que plusieurs fois, cette hyperjudiciarisation a mis en danger la vie de soldats (…) Je préfère un procès à la Cour pénale de la Haye plutôt qu’un seul soldat de Tsahal mort. Si on avait rasé les maisons de terroristes à Saj’aya en 2014 au lieu d’y faire entrer des soldats, ils seraient encore vivants”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90