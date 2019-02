La publication du “Plan du siècle” élaboré depuis deux ans par l’Administration Trump a fait irruption dans la campagne électorale en Israël. Si le Premier ministre Binyamin Netanyahou a obtenu des Américains de reporter la publication du plan, le président de la Nouvelle Droite souhaite au contraire qu’il soit rendu public encore avant les élections, estimant que le le conflit israélo-palestinien est l’enjeu principal de cette échéance. Il l’a dit à plusieurs reprises: la question sera de savoir avec qui gouvernera Binyamin Netanyahou, avec Benny Gantz ou avec la Nouvelle droite. C’est cela qui selon lui indiquera le chemin que veut prendre le Premier ministre s’il est reconduit.

Dans un message adressé en anglais au président américain, le ministre de l’Education lui demande de faire connaître son plan avant le 9 avril “afin que les électeurs puissent voter en connaissance de cause quant à l’avenir de leur pays”. Il a rappelé que Donald Trump est un “ami réel et sincère d’Israël”, mais rajouant que “des amis ne se font pas de secrets entre eux”. “Let my people know” est la phrase-clé de ce message adressé au président américain.

En-dehors de son message au président américain, Naftali Benett a insisté sur la gravité de la situation selon lui: “En marge de tous les développements politiques liées à cette campagne électorale, quelque chose se trame en coulisses et sous les radars qui pourrait provoquer un séisme qui nous tomberait sur la tête et modifierait du tout au tout l’Etat d’Israël, notamment avec la création d’un Etat palestinien. Le Plan Trump prend forme et tout le monde est déjà au courant de ce qu’il contient – les Américains, les Saoudiens, le roi de Jordanie, Les Palestiniens et même cet antisémite de Recep Erdogan. Tout le monde…excepté les plus concernés: les citoyens israéliens!”

Mercredi, le président du Parti républicain en Israël, Mark Zell avait tenu a rassurer les Israéliens inquiets- ceux de droite – en réaffirmant que le président Trump n’a aucunement l’intention d’exercer des pressions sur un gouvernement israélien afin qu’il accepte son plan, ni même comme “retour d’ascenseur” après les nombreux gestes de son Administration et de lui-même envers Israël depuis son entrée en fonction”.

Photo Flash 90