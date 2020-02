Naftali Benett s’en est pris à ceux qui en Israël ont dénoncé les images de la pelle mécanique ramassant la dépouille d’un terroriste éliminé: « Il y a en a plus qu’assez de ces critiques hypocrites de la gauche contre un soi-disant ‘manque d’humanité’ de la part de Tsahal qui a utilisé une pelle mécanique pour nous ramener la dépouille d’un terroriste qui tentait de tuer des Israéliens. Messieurs les ‘belles-âmes’ c’est vous qui manquez d’humanité: le Hamas détient les dépouilles de Hadar Goldin et Oron Shaoul. J’apporte mon total soutien à Tsahal qui a éliminé ces deux terroristes et a réussi à récupérer l’une des dépouilles. C’est ainsi qu’il faut faire et c’est ainsi que ce sera fait. Face aux terroristes il faut agir avec fermeté ».

L’organisation arabe israélienne Adalah est allée jusqu’à saisir le Parquet de Tsahal afin qu’il ouvre une enquête contre les officiers et soldats qui ont pris part à l’opération.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90