Naftali Benett a évoqué l’absence de réforme en profondeur du système judiciaire depuis que Binyamin Netanyahou est au pouvoir. Il lui en a attribué la responsabilité exclusive et a fourni son explication qui mérite réflexion : il note que le Premier ministre a toujours pris soin de s’allier avec des adversaires de toute réforme qui avaient un droit de veto en ce domaine : Ehoud Barak en 2009, Tsipi Livni en 2013, Moshé Cahlon en 2015 et aujourd’hui Avi Nisenkorn. Benett explique que dans un jeu cynique, Binyamin Netanyahou a toujours fait échouer par d’autres les tentatives de réformes nécessaires et envoyé ensuite ses lieutenants attaquer le système judiciaire. Un scénario qui n’est pas à exclure au regard des faits et qui fait dire à certains que le Premier ministre est aujourd’hui victime de sa propre politique avec les affaires qui le concernent.

Photo Haïm Zach / GPO