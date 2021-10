Avant de s’envoler pour Glasgow où se tiendra le sommet mondial annuel sur le climat, le Premier ministre s’est adressé à la presse et a évoqué…le vote du budget qui approche.

Naftali Benett a annoncé une « semaine de plus de plus en plus tendue et folle » et a prétendu que les « fake news de l’opposition vont se multiplier ». Il a appelé les députés de la coalition à faire preuve de « sens des responsabilités et de patience » et s’est dit certain que le budget sera adopté et que « l’opposition explosera ensuite ».

Le Likoud a saisi cette dernière expression et a réagi en faisant allusion au dernier sondage d’intentions de vote paru dimanche : « La seule chose qui explose en mille morceaux est la statut de Naftali Benett qui continue à s’effondrer et ne franchit même pas le seuil d’éligibilité… »

Photo Haïm Zach / Flash 90