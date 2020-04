Quelques jours après les déclarations de hauts responsables de Yamina concernant les intentions du parti, Naftali Benett a évoqué la situation politique concernant le gouvernement qui se dessine et la place de Yamina dans ce contexte.

Il a révélé avoir eu une conversation difficile avec Binyamin Netanyahou mercredi soir et lui avoir dit que Yamina exigeait trois ministères, une demande qui paraît exagérée au vu de la configuration actuelle. Naftali Benett s’est aussi plaint auprès de lui de l’attitude du Premier ministre envers les partis sionistes-religieux: « Lorsque vous avez eu besoin du bloc autour de vous, vous m’aviez promis que Yamina ne serait pas désavantagé du fait du résultat des élections et des pourparlers d’union ».

Binyamin Netanyahou lui a répondu que dans un gouvernement paritaire, un parti qui a obtenu six députés ne pouvait prétendre à trois ministères, ni même peut-être deux. Naftali Benett lui a alors dit: « Lorsque vous avez eu peur que nous changions de camp, nos six députés avaient beaucoup plus d’importance à vos yeux! » La discussion s’est poursuivie, chacun tentant de convaincre l’autre. Naftali Benett a surtout reproché au Premier ministre de mener des pourparlers sans même en référer à Yamina, qui en entend parler dans les médias, ce qu’il n’oserait pas faire avec Arié Dery par exemple.

A la fin, de leur entretien, Naftali Benett a dit à Binyamin Netaynahou que si le maintient du bloc était important, la tenue des engagements et le respect des fidèles soutiens était tout aussi importants, et que dès lors, il est possible que Yamina se retrouve dans l’opposition.

« Je ne suis pas né ministre, et si nous n’obtenons pas ce qui correspond à nos besoins, nous ferons partie de l’opposition, même au prix de l’éclatement du bloc de droite », a averti le ministre de la Défense, accusant d’avance le Premier ministre d’en être responsable.

Après cette conversation, Naftali Benett a précisé sa ligne rouge: si Yamina obtient 1,5 ministres, c’est à dire un ministre plus un ministre en rotation pour un demi-mandat, Yamina ira dans l’opposition. « Nous nous reconstruirons depuis les bancs de l’opposition et en ressortirons renforcés », a conclu le ministre de la Défense.

Photo Flash 90