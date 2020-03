Le ministre de la Défense Naftali Benett a donné lundi matin son accord au projet de la « Route de la souveraineté » qui reliera la ville de Maale Adoumim à Jérusalem. Une première route reliera entre eux les villages arabes cette zone afin que les automobilistes ne passent plus par le bloc de Maale Adoumim, réduisant ainsi les risques d’attentats et de frictions. Sur le plan politique, cette route reliera le bloc de Maale Adoumim à Jérusalem et permettra le développement de constructions juives dans ce fameux secteur appelé E1. Cette route facilitera aussi la circulation en réduisant les bouchons.

Il s’agit d’un projet sur lequel le ministère de la Défense planche depuis une dizaine d’années sans avoir été autorisé jusqu’à ce jour. Avec la signature du ministre de la Défense, le processus de planification va commencer, en coopération avec le ministère des Transports qui sera responsable de l’exécution du projet.

Naftali Benett a souligné que ce projet améliorera la qualité de vie des habitants de la région, Juifs comme Arabes. « Nous étendons notre souveraineté par des actes et pas uniquement par des paroles » a dit le ministre.

Cette signature a provoqué une réaction de la part du parti d’extrême gauche Meretz. Son président Nitzan Horowitz a déclaré: « Cette nouvelle route est un nouveau coup fourré du ministre de la Défense dans le but d’annihiler toute chance de créer deux Etats. Malgré leur défaite électorale, Netanyahou et Benett continuent à imposer des réalités sur le terrain comme si la population était derrière eux. Cette autorisation constituera un malheur pour les générations à venir et détruira toute chance d’arriver un jour à un accord de paix »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90 (Naftali Benett et Benny Kashriel, maire de Maale Adoumim)