Le ministre de l’Education et des Relations avec la Diaspora était jeudi l’invité d’honneur d’un colloque organisé par Qualita, organisme faîtier fondé et présidé par Marc Eisenberg. Qualita et toutes les associations déjà existantes en Israël qui ont bien voulu se réunir sous son toit ont comme objectif d’aider les olim francophones dans leur parcours parfois difficile d’intégration, dans tous les domaines, avec un accent particulier sur l’éducation et l’emploi.

Cela fait quelques mois déjà que Qualita est en contact avec le ministre Naftali Benett, constatant malheureusement que le ministère de l’Intégration et de l’Alya n’avait pas encore saisi l’importance de la commaunauté francophone en Israël ni l’urgence d’accélérer le processus d’alya d’une partie des Juifs de France. Le ministre a semble-t-il compris cette “occasion historique unique”, de ses propres termes, et il a bien voulu prendre sur lui la lourde mais indispensable tâche de permettre à des milliers, voire des dizaines de milliers de Juifs de France de faire le pas de l’alya et de trouver l’aide nécessaire en Israël pour s’intégrer de la meilleure manière et rester dans le pays.

Ces contacts ont déjà donné lieu à plusieurs résultats concrets avec notamment la décision prise dimanche dernier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou de charger officiellement Naftali Benett d’élaborer un plan interministriel en faveur de l’alya des Juifs de France, en collaboration avec les organisations et associations qui travaillent sur le terrain depuis longtemps et notamment avec Qualita, créé il y a quatre ans à peine, mais très vite devenu un acteur incontournable dans la francophonie israélienne.

Jeudi à Tel-Aviv, a constitué en quelque sorte le lancement officiel de cette entreprise hautement nécessaire et qui on l’espère portera ses fruits.

Voici le communiqué intégral publié par le service de communication du ministre de l’Education après la réunion de jeudi:

Le ministre de l’Education et des Relations avec la Diaspora, Naftali Benett, lors d’un colloque Qualita, organisme faîtier des olim francophones en Israël : « Il y a eu une immense occasion manquée et je compte y remédier. Dès ce jour, je serai le ‘papa’ des Juifs de France en Israël ».

Après avoir annoncé cette semaine l’élaboration d’un plan-cadre pour l’alya et l’intégration des Juifs de France, le ministre de l’Education et des Relations avec la Diaspora, Naftali Benett, a participé jeudi matin à un colloque important à l’invitation de Qualita, l’organisation faîtière dans l’intégration des olim francophones en Israël. Le colloque s’est déroulé avec la participation des organisations et associations qui agissent en faveur des olim francophones avec pour objectif de générer une coopération dans leur action et de former leurs intervenants.

Le ministre a introduit son intervention en évoquant la mémoire du nourrisson mort mercredi des suites de l’attentat d’Ofra :« Hier soir nous avons enterré un nourrisson qui a été touché alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère. Il est né dans le feu et a lutté pour survivre durant quelques jours. Son nom était Amiad-Israël – ‘Mon peuple sera éternellement en Erets Israël’. Le but de nos ennemis est de nous attaquer encore et encore afin de briser notre esprit. Nous sommes ici en Erets Israël parce que c’est notre maison depuis 3000 ans. Amiad-Israël z.l. a payé de sa vie en faveur de ce pays et ses parents se rajoutent à longue chaîne des parents qui ont combattu pour Erets Israël. Le but est de nous décourager, mais la paix n’arrivera que lorsque c’est notre ennemi qui se sera découragé de son rêve de nous voir partir d’ici. C’est pour cela que plus jamais nous ne céderons le moindre centimètre d’Erets Israël ».

Naftali Benett a ensuite abordé la situation de l’alya de France et du plan qu’il a commencé à mettre en œuvre cette semaine au sein du gouvernement pour aider les olim de France : « 200.000 Juifs de France monteront demain en Israël si nous faisons ce qu’il faut. La situation en France n’est pas bonne, et beaucoup veulent venir ici. Il y a eu ici une immense occasion manquée. Nous ne voulons cependant pas regarder en arrière mais aller de l’avant. Dans le cadre du ministère de l’Education j’ai engagé un programme en faveur des enfants et des jeunes olim de France, mais ce n’est qu’une partie. J’ai soulevé cette question au conseil des ministres lors de sa dernière séance, et à ma grande satisfaction, le Premier ministre m’a chargé de la tâche d’élaborer un plan d’action global, car jusqu’à présent, personne ne l’avait fait. Je déclare solennellement aujourd’hui : je serai le ‘papa’ de l’alya de France. Dès ce jour, je suis le ministre français au sein du gouvernement israélien! »

Ariel Kandel, directeur-général de Qualita : « Je remercie beaucoup le ministre Naftali Benett pour les vigoureux efforts qu’il déploie pour aider les olim francophones. La situation des Juifs en France et l’antisémitisme qui y règne sont une occasion unique pour faire monter de nombreux Juifs français en Israël. Une occasion que l’Etat d’Israël ne saisit pas parce qu’il n’est pas prêt pour intégrer ces Juifs. J’espère que ce nouveau plan sera rapidement mis au point, et comprendra des solutions sur les plans de l’emploi, de l’éducation, du logement et permettra enfin à l’Etat d’Israël d’accueillir et installer des dizaines de milliers de Juifs de France d’une manière adaptée et efficiente ».

Service de communication du ministre de l’Education

Photo porte-parole du ministre de l’Education