Le président de Yamina a fait une déclaration importante mercredi matin sur la station Reshet Bet. Il a une nouvelle fois estimé que Binyamin Netanyahou n’est pas capable de former un gouvernement stable depuis deux ans et qu’il est temps selon lui de le remplacer mais que ce sera uniquement par un gouvernement de droite. Mais il a alors a rajouté – et révélé – qu’il ne fera pas partie d’un gouvernement dirigé par un parti de gauche « y compris sous la direction de Yaïr Lapid comme Premier ministre ». Ce faisant, Naftali Benett tentait de contrer les attaques du Likoud qui lui reprochent de cacher son jeu et d’être prêt à siéger dans un gouvernement Lapid, ceci afin de « boire » des voix du parti Yamina.

Benett a rajouté : « Lapid peut dire qu’il est tout ce qu’il veut mais nous ne siégerons pas dans une gouvernement de gauche. Nous ne sommes pas opposés à ce que Lapid siège dans un gouvernement mais le choix sera entre Bibi et moi ». Le président de Yamina a expliqué qu’il serait illogique qu’Israël soit gouverné à gauche alors que la majorité du peuple est à droite. « Ces élections se jouent au sein du Camp national et je suis prêt à siéger dans tout gouvernement national pourvu que Binyamin Netanyahou soit remplacé » a estimé le président de Yamina.

Des propos qui désépaississent un peu le brouillard maintenu jusqu’à présent par le parti Yamina sur ses intentions après les élections mais qui constituent aussi un risque de crédibilité. Mais pour que ce scénario se réalise il faudrait que Yamina ou Tikva Hadasha soient en mesure l’un ou l’autre de former une coalition de droite sans le Likoud au lendemain du scrutin ce qui semble aujourd’hui être la quadrature du cercle.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90