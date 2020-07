La ville orthodoxe de Beitar Illit est sous le feu des projecteurs à cause du nombre important de personnes atteintes du Covid19 qui a atteint 280. A quelques heures de la mise en quarantaine de la ville, le président de Yamina Naftali Benett s’y est rendu et a tenu une réunion d’urgence avec le maire Meïr Rubinstein et des membres du conseil municipal. Objectif : extraire les personnes atteintes vers des hôtels de confinement afin d’éviter la mise en quarantaine. L’ancien ministre de la Défense s’est également entretenu avec des officiers de la Défense civile venus étudier la situation sur le terrain.

Il a été convenu d’évacuer dans les 48h, encore avant Chabbat, les 280 personnes atteintes car un confinement efficace à domicile est impossible en raison de la configuration familiale et la taille des appartements. Naftali Benett a également appelé à effectuer des tests et des enquêtes à grande échelle afin de localiser d’autres personnes qui seraient porteurs du virus et les évacuer immédiatement.

Naftali Benett a dit : « Les 48h qui viennent seront cruciales pour Beitar Illit. C’est soit ‘se jeter’ sur la ville pour la nettoyer du Corona, soit la perte de contrôle et sa transformation en ‘navire du Corona’ avec des milliers de malades à son bord et un blocus de la ville durant un ou deux mois, avec toutes les conséquences économiques qui en découlent ». L’ancien ministre a noté que les personnes atteintes supplient qu’on les évacue et a lancé un appel au gouvernement afin qu’il agisse très rapidement afin qu’il ne soit trop tard.

Vidéo :

Photo Flash 90