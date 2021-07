Naftali Benett attaqué en justice par un ancien conseiller

L’ancien conseiller de Naftali Benett, Oudi Reiter a annoncé l’échec des pourparlers sur le montant des dommages et intérêts qu’il réclame à son ancien patron et qu’il va saisir la justice. Oudi Reiter accuse Naftali Benett de « mensonges et manipulations » pour avoir durant la campagne électorale utilisé ses idées sans révéler qui en était l’auteur ni lui verser les moindre droits. Il s’agit notamment du fameux plan économique dit « Plan Singapour », martelé par Naftali Benett durant la campagne et qui avait été en fait mis au point par Reiter.

Dans un communiqué, Oudi Reiter indique : « J’annule et cesse les négociations et tout lien avec l’équipe juridique. Il faut annoncer au Premier ministre Benett qu’en raison de son attitude déplorable à mon égard, je refuse désormais tout contact avec les avocats qui le représentent ».

Reiter révèle que dans un premier temps, Naftali Benett lui avait proposé une somme de 85.000 shekels pour qu’il renonce à porter plainte, puis 150.000 shekels avant de faire redescendre cette somme à 30.000 shekels.

