L’alliance scellée entre Naftali Benett et les partis orthodoxes lorsqu’il dirigeait Habayit Hayehoudi et la Nouvelle Droite est quelque peu mise de côté dans la campagne électorale de Yamina. Lundi, Naftali Benett a accusé le Premier ministre d’avoir « transformé les orthodoxes d’associés en propriétaires du pays » utilisant une expression chère à Avigdor Lieberman et Yaïr Lapid. Il faisait référence à « l’indulgence » du Premier ministre envers les violations du confinement par des milliers d’orthodoxes lors de funérailles de rabbins. afin de ne pas se mettre à dos les ministres et députés orthodoxes. « Dans le gouvernement que je formerai, je rétablirai la situation, le gouvernement au service de tous redeviendra le véritable maître des lieux, et les orthodoxes pourront seront à nouveau y être des associés » a écrit Naftali Benett.

Dimanche un officier supérieur de la police, le brigadier Général Ofer Shomer, commandant du secteur Tzion, a avoué que la police ne pouvait et ne voulait pas empêcher ces marées humaines constatées lors des obsèques de deux grandes autorités rabbiniques : « Cela aurait coûté des vies », a indiqué l’officier qui estime aussi que l’attitude de retenue de la police a évité « une division dans la population »…

Photo Miriam Alster / Flash 90