A une semaine de Yom Hazikaron des soldats de Tsahal et des victimes du terrorisme, lors de laquelle des centaines de milliers de personnes se rendent dans les cimetières pour se recueillir devant les tombes de leurs êtres chers, le ministre de la Défense Naftali Benett a annoncé les consignes qui devront être respectées.

Dans une lettre adressée aux familles endeuillées: « Chaque année, un million et demi de personnes se rendant dans les cimetières militaires. Cette participation témoigne de la merveilleuse solidarité qui caractérise la société israélienne et exprime le respect et l’hommage que nous devons à toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays et pour nous. Mais dans le contexte du Corona, une présence au même moment d’un million et demi de personnes constitue un danger vital réel. C’est pour cela que nous sommes obligés cette année de limiter la venue du grand public dans les cimetières ce jour-là. Seules les familles nucléaires seront autorisées à s’y rendre (parents, conjoints, enfants, fratrie) et les visites seront diluées sur toute la semaine, dès mercredi matin jusqu’à dimanche soir, dans le respect de toutes les autres consignes de d’espacement(…)Il s’agit d’une décision qui a été très difficile à prendre mais qui est indispensable et qui a été prise après concertation avec l’organisation Yad LaBanim, l’Association des veuves et orphelins de Tsahal, le Comité national de perpétuation des soldats tombés, le Premier ministre et les ministres concernés. Par ailleurs, une cérémonie raccourcie et sans haut-parleurs aura lieu dans chacun des 53 cimetières militaires du pays avec la participation d’un officier, quelques soldats et un représentant du rabbinat de Tsahal. Les cérémonies nationales au mont Herzl et au Kotel se feront sans public mais seront retransmis à la télévision ».

Le ministre conclut ainsi: « Chères familles, quelqu’un qui n’a pas passé par là ne pourra jamais comprendre votre douleur, le vide qui s’est produit dans votre coeur. Je sais à quel point c’est difficile, et encore plus pour ceux qui sont en confinement depuis un mois et ne pourront pas se rendre du tout au cimetière. C’est le coeur lourd que j’ai proposé ces mesures et en tant que ministre de la Défense, j’en assume toute la responsabilité. Elle s’imposait afin de mettre des vies en danger. La vie avant tout. Chères famille, en tant que soldat, ancien officier et actuel ministre de la Défense, je vous exprime tout mon amour, j’ai mal avec vous et vous demande d’accueillir ces décisions avec compréhension. Merci ».

Photo Hadas Parush / Flash 90