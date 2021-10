Le Premier ministre a atterri vendredi matin à Sotchi près de la mer Noire, pour une visite officielle en Russie à l’invitation du président Vladimir Poutine. Il est notamment accompagné du ministre Zeev Elkin qui fera office d’interprète.

Avant de décoller, Naftali Benett avait déclaré : « Les liens entre la Russie et Israël sont un pan important dans la politique étrangère d’Israël. tant par le statut particulier de la Russie dans la région et dans le monde que par la présence d’un million de russophones en Israël, qui constituent un pont entre les deux pays.. ».

A l’ordre du jour principal de l’entretien, la question du programme nucléaire iranien, la volonté israélienne d’éloigner l’Iran et ses alliés de la frontière israélo-syrienne et la liberté d’action de Tsahal en Syrie contre les objectifs iraniens. Sur ce dernier point, Poutine ne montre plus la même tolérance qu’à l’époque où Binyamin Netanyahou était Premier ministre, grâce notamment à l’amitié personnelle et au respect mutuel qui caractérisaient la relation entre les deux dirigeants.

