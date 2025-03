Après les menaces qu’il a proférées contre le Premier ministre Netanyahou, Nadav Argaman, l’ancien chef du Shabak, a été convoqué par la police.

Pour rappel, jeudi dernier, lors d’une interview télévisée, Argaman avait déclaré:

« L’intimité entre le chef du Shabak et le Premier ministre est d’une grande importance. Je ne pense pas qu’il soit juste de la compromettre, afin de garantir le bon fonctionnement des relations de travail et la transparence essentielle entre eux. C’est pourquoi, pour l’instant, je garde pour moi tout ce qui s’est passé en privé entre moi et le Premier ministre. Il est clair que je possède de nombreuses informations, que je pourrais utiliser, mais je choisis de ne pas le faire pour ces mêmes raisons. »

Lorsqu’on lui avait demandé dans quelles circonstances il révélerait ces informations, il a répondu :

« Si je pense que l’État d’Israël est en danger ou si j’arrive à la conclusion que le Premier ministre agit illégalement, alors, s’il n’y a pas d’autre choix, je dirai tout ce que je sais et que j’ai jusqu’à présent gardé pour préserver l’importance du lien entre le chef du Shabak et le Premier ministre. »

Argaman va être interrogé par la police probablement pour des soupçons de chantage.