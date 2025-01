Naama Lévy, l’ex-otage libérée samedi dernier, s’est exprimée pour la première fois depuis sa libération, dans un message sur son compte Instagram.

»Je suis enfin à la maison. Je suis en sécurité et je me sens protégée, entourée de ma famille et de mes amies, je me sens mieux de jour en jour ».

Naama a partagé le fait que pendant les 50 jours qui ont suivi le 7 octobre, elle était seule la plupart du temps. »Puis, j’ai retrouvé mes amies et cela m’a donné de la force et de l’espoir. Nous nous sommes soutenues mutuellement jusqu’au jour de la libération et depuis ».

Elle a eu une pensée pour Agam Berger, la cinquième soldate enlevée par le Hamas, qui n’a pas été libérée en même temps que les autres et dont le retour est prévu ce jeudi: »Nous attendons Agami et les autres otages afin que nous puissions réellement nous rétablir ».

Pour finir Naama a remercié les soldats de Tsahal et le peuple d’Israël: »Il est important pour moi de remercier les combattants de Tsahal et tout le peuple d’Israël. Quand j’étais en captivité je voyais que vous vous battiez pour moi. Merci à tous, je vous aime ».