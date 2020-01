Après presque dix mois de détention en Russie, Naama Issakhar a quitté la Russie pour rentrer en Israël. Elle et sa maman Yaffa sont montées dans l’avion qui ramenait le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah de Moscou. Plus tôt dans la journée avaient eu lieu les émouvantes retrouvailles entre la jeune femme et sa maman. Elle a ensuite appelé sa soeur Liat au téléphone.

Le Premier ministre a eu jeudi midi un entretien avec le président russe au début duquel il l’avait encore une fois remercié d’avoir gracié Naama et a souligné les excellentes relations qui lient Israël et la Russie. Le président russe a souligné que l’heureux épilogue de cette affaire était dû aux bonnes relations qui règnent entre la Russie et Israël » ainsi qu’à l’effet que lui avait fait Yaffa Issakhar lorsqu’il l’avait reçue. Il a demandé à Binyamin Netanyahou de transmettre ses souhaits de « bonne chance » à Naama et à toute sa famille.

Vidéo Naama Issakhar libérée:

Vidéo (Le couple Netanyahou avec Yaffa et Naama Issakhar) https://twitter.com/i/status/1222870941874708480

Vidéo rencontre Netanyahou-Poutine

