Myriam Peretz appelle à l’union!

Qui mieux que Myriam Peretz, femme vaillante et lauréate du Prix Israël pouvait appeler les responsables politiques à joindre leur efforts dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale? Dans un post qu’elle a publié, elle exhorte Binyamin Netanyahou et Benny Gantz à mettre de côté leurs divergences: « Cessez-donc vos chamailleries personnelles, mettez votre ego de côté et prenez la décision la plus claire qui s’impose: asseyez-vous ensemble! »

Dimanche matin à la télévision, cette femme exceptionnelle qui a choisi la vie malgré la perte de deux de ses fils dans le combat antiterroriste, a expliqué pourquoi elle a décidé pour la première fois d’exprimer des idées politiques: « Nos dirigeants comprennent très bien que nous vivons des jours particuliers, qu’il y a un combat à livrer et que notre capacité à vaincre le Corona réside uniquement dans notre unité. Je ne peux plus entendre ces disputes. Pensez-vous que cela m’intéresse aujourd’hui de savoir qui est de gauche ou de droite? Pensez-vous que l’on se souvienne combien de mandats chacun a obtenu aux élections? Il y a un bloc qui s’appelle: NOUS!!! Il n’y a plus d’Arabes ni Juifs, ni religieux ni laïcs, ni gens de droite ou de gauche, il y a l’être humain! J’attends de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz qu’ils se rendent à la Knesset lundi et qu’ils cessent avec leurs disputes. Il faut l’union maintenant! »

Myriam Peretz s’est ensuite adressée directement à ces deux responsables: « Faites cela maintenant, c’est le moment car sinon nous le regretterons et l’Histoire ne l’oubliera pas! Je vous fais confiance. Entrez en confinement pour deux jours et sortez sur le ‘balcon’ devant la population d’Israël pour lui annoncer qu’elle seule est importante. Nous avons besoin d’une autre culture de dialogue, l’époque des mots durs est révolue. Des mères, des pères et des enfants sont confinés dans leur maison et ont besoin d’espoir et d’optimisme ».

Vendredi, Myriam Peretz avait ému de très nombreuses personnes en publiant sur Twitter une photo de sa table de Shabbat dans les conditions actuelles de confinement. Elle avait déclaré avec sagesse que cette situation d’isolement aurait au moins l’avantage de faire prendre conscience à la population de l’importance des valeurs de la famille.

