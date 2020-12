Le cabinet interministériel du Corona s’est réuni dimanche en fin de matinée. En préambule, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la mutation du virus du Covid19 observée en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays. Il a annoncé avoir concerté des ministres concernés ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé en vue de la formation d’une équipe de ministres qui sera chargée de se mesurer à ce nouveau développement. D’après les premières investigations, cette nouvelle forme du virus n’est pas plus dangereuse que le Covid19 mais elle se transmet beaucoup plus facilement et rapidement. Binyamin Netanyahou a précisé que l’on en sait pas encore si les vaccins actuels seront efficaces face à cette mutation.

Sur le plan des mesures à prendre face à cela, le Premier ministre a prôné une mesure radicale avec la fermeture totale et sans délai du ciel excepté pour les hommes d’affaires et pour le retour de citoyens israéliens. « Nous pouvons et devons empêcher ce virus d’entrer en Israël » a affirmé le Premier ministre.

Le coordinateur national de la lutte contre Corona, Prof. Nahman Asch est favorable à cette mesure mais la ministre des Transports Miri Regev a exprimé son opposition à la fermeture quasi-totale de l’aéroport Ben Gourion.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90