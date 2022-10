Le Premier ministre alternatif, Naftali Bennett, a annoncé ce soir (samedi) sur les réseaux sociaux, que demain, un de ses »petits rêves » allait se réaliser.

Le gouvernement va voter la création d’un musée national à la mémoire d’Albert Einstein.

»Dans le monde entier, en Chine, en Inde, aux Etats-Unis, partout, Albert Einstein est un nom synonyme de génie et nous n’en tirons aucun profit?! », a écrit Bennett.

Naftali Bennett a raconté qu’il avait récemment appris que le scientifique avait légué ses archives et ses écrits, à l’Université hébraïque: »J’ai demandé ce que l’on en avait fait et on m’a répondu qu’ils étaient archivés. J’ai dit à mes amis les ministres qu’Albert Einstein était un bien précieux, la marque la plus forte dans le monde qui symbolisait l’intelligence, la science, le génie et que nous étions assis sur un trésor en or mais que nous le cachions ».

Bennett a souligné: »Les jeunes Israéliens pourront s’inspirer de lui, les touristes et les scientifiques du monde entier aussi. J’espère que le musée Einstein sera une source supplémentaire d’attraction pour notre capitale, Jérusalem ».

Demain (dimanche), le gouvernement va donc autorisé le projet de construction d’un musée national Einstein à Jérusalem pour un budget de 41 millions de shekels.