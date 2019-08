La politique étrangère de la France reste invariablement la même: prôner le « dialogue constructif » avec des régimes nocifs qui méritent une politique ferme et sans concessions. Pour la première fois depuis la création du G7, un ministre iranien se voit ainsi l’honneur d’être invité à ce sommet qui réunit les plus grands pays de la planète. Et il fallait que ce soit une initiative française, prise samedi soir officiellement « pour une rencontre avec son homologue français jean-Yves Le Drian ».

Un avion officiel iranien a atterri dimanche après-midi à Biarritz où se déroule le sommet du G7 dont l’un des points importants à l’ordre du jour est la question du nucléaire iranien et la crise dans le Golfe persique.

Le président français Emmanuel Macron ne cache pas sa totale différence avec la méthode ferme employée par les Etats-Unis de Donald Trump. Pour lui, seuls un maintien de l’accord nucléaire et la poursuite du fameux « dialogue constructif » avec l’Iran sont susceptibles de modifier l’attitude du régime des mollahs au Moyen-Orient. L’Histoire a cependant toujours prouvé le contraire, les pays totalitaires et hégémoniques exploitant l’attentisme et la « bonne volonté » des démocratie pour gagner du temps et avancer leurs pions.

Cette invitation de la part de la France aurait pu constituer un véritable affront fait au président Donald Trump de la part de Paris, mais interrogé sur cette affaire, le président américain a dit « ne pas avoir de commentaires à faire ». Officiellement en tout cas…

Mini-clash entre Emmanuel Macron et Donald Trump sur la question iranienne

La question iranienne a d’ailleurs donné lieu à un petit clash diplomatique entre les présidents français et américain. Dans un premier temps, les agences de presses avaient été informées que le président Macron aurait été mandaté par le G7 pour être l’interlocuteur de l’Iran et de lui transmettre un message de la part de ce forum. Un peu plus tard, dans une interview, le président français annonçait fièrement « qu’une déclaration rédigée communément par les sept pays serait transmise à Téhéran ».

Mais peu après, le président Donald Trump, lui-aussi devant les caméras, indiquait qu’il n’avait pas discuté d’une telle déclaration avec les six autres membres du G7!

Emmanuel Macron s’est alors vu obligé de rectifier le tir devant les caméras: « Nos échanges ont permis de voir les sujets de convergence mais aussi nos différences ». Le président français a voulu minimiser ce « quiproquo » en rajoutant que le G7 n’est qu’un « cercle informel » et « qu’aucun mandat formel n’avait été donné à l’un ou à l’autre ». « Les différents pays membres sont tous profondément attachés à la stabilité et à la paix dans la région du Moyen-Orient et chaque pays va continuer à agir chacun dans son rôle », a conclu le président français.

Ce sommet du G7 aura ainsi permis au représentant de l’Etat-terroriste d’Iran d’être en vedette dans l’un des sommets les plus prestigieux de la planète.

