Guilad Nehemia Nitsan, z’’l Samal rishon, Sayeret Givati est tombé à Gaza.

Son sourire et son amour du peuple juif, accompagneront longtemps ceux qui l’on connu.

Myriam Merzbach sa grand-mère, fille de Marianne et Bernard Picard, fondateurs des écoles juives, Yavné et Lucien de Hirsh, témoigne pour que personne n’oublie ce héros d’Israël plein de fougue et de charme. Il avait 21 ans.