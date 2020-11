Plusieurs partis de l’opposition déposeront mercredi une motion de censure destinée à dissoudre la Knesset et faire tomber le gouvernement. Il s’agit d’un scénario parlementaire quasi-hebdomadaire bien rôdé, qui jusqu’à présent a toujours abouti à un rejet des différentes motions. Mais plus le temps avance, plus les relations entre le Likoud et Bleu-Blanc se font tendues, et cette semaine, les choses seront peut-être un peu différentes. Benny Gantz est soumis à de lourdes pressions – extérieures au parti comme en interne – pour voter en faveur d’une dissolution.

Dimanche matin, le ministre Tsagi Hanegbi a prévenu que tout ministre qui votera en faveur des motions de censure ou sera absent lors du vote sera limogé. « La charge de la preuve est maintenant du côté de Bleu-Blanc », a dit Ofir Akounis au nom du Likoud.

Du côté des ministres et députés Bleu-Blanc, la pression est grande car d’un côté ils voudraient voter en faveur de la motion et montrer à leurs électeurs qu’ils ne cèdent pas et de l’autre, ils ne veulent pas faire de cadeau à Yaïr Lapid et savent aussi qu’en cas de nouvelles élections ils risquent fort de perdre leur poste.

Sans parler de Benny Gantz lui-même qui en cas d’élections verrait son rêve de devenir Premier ministre s’envoler définitivement voire même la fin de sa carrière politique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90