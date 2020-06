Une motion anti-israélienne a été mise en échec au Conseil de l’Europe à Strasbourg grâce à l’activité diplomatique déployée par le département des Affaires étrangères du Likoud.

Le Groupe pour la gauche unitaire européenne avait déposé une motion condamnant d’avance Israël pour ses intentions de mettre en oeuvre l’extension de la loi israélienne à la vallée du Jourdain et aux localités juives de Judée-Samarie. Dans cette institution qui est composée de 47 Etats membres, Israël dispose d’un siège d’observateur qui lui permet d’agir sur place.

Dès l’intention malveillante du groupe de gauche annoncée, le directeur du département des Affaires étrangères du Likoud, Elie Vered-Hazan, a commencé à agir derrière les coulisses pour faire échouer cette manoeuvre. Il a été aidé en cela par des représentants du groupe CRE (Conservateurs et réformistes européens) auquel le Likoud avait adhéré en 2016.

Le secrétaire-général de ce groupe Tom Van Dijck et le député britannique Ian Liddell-Grainger, président du groupe parlementaire Conservateur à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ont aidé Elie Vered-Hazan à mobiliser d’autres personnes afin de faire retirer cette motions antisémite de l’ordre du jour. Voyant qu’il n’aura pas de majorité, le Groupe pour la gauche unitaire européenne a finalement préféré retirer sa motion et Israël « n’a eu droit » qu’à une courte déclaration sans effet du président de l’assemblée Rik Daems.

L’influence du Britannique Ian Liddell-Grainger a été déterminante. Il avait adressé une lettre à tous les membres de l’assemblée du Conseil de l’Europe leur demandant pourquoi la question de la souveraineté était si importante et urgente à leurs yeux alors que les graves problèmes ne manquent pas en Europe : « Je suis littéralement sidéré par votre intention de condamner Israël. Je rappelle que plus de 190.000 personnes sont mortes du Corona ces derniers mois dans les 47 Etats qui composent ce conseil. La présidence a-t-elle une seule fois exprimé publiquement ses condoléances aux familles? Non. Des centaines de milliers d’hommes et de femmes ont perdu leur emploi et leurs revenus, ce qui a entraîné la plus grande vague de chômage depuis la 2e Guerre mondiale. La présidence du Conseil leur a-t-elle une seule fois exprimé son soutien? Non. Des centaines de magasins ont été détruits, incendiés et pillés aux Etats-Unis sous couvert de manifestations antiracistes. La présidence du Conseil a-t-elle une seule fois appelé à des manifestations dans le calme? Non. Et voilà soudain qu’il y a une semaine, Salah Al-Bardawil, l’un des dirigeants du Hamas a appelé à combattre la loi de souveraineté, et comme par hasard, deux jours plus tard, un représentant de la Gauche unitaire au sein de la présidence annonce l’intention de faire voter un texte partial et unilatéral de condamnation d’Israël. Allons nous faire dicter notre attitude par le Hamas qui est une organisation terroriste?? »

Cette lettre a fait son effet et le Groupe pour la gauche unitaire européenne a retiré son texte. Elie Vered-Hazan a chaleureusement remercié Ian Liddell-Grainger et tous ceux qui se sont portés à la défense de l’Etat d’Israël.

