Le Dr Mordechai « Moti » Kedar, est une des figures de proue d’Israël dans la compréhension du monde arabe. Directeur du Centre pour l’étude du Moyen-Orient et de l’Islam, chercheur associé au Centre Begin-Sadat d’études stratégiques et chargé de cours au Département d’arabe de l’Université Bar-Ilan à Israël, il est l’analyste du Moyen-Orient du quotidien « Makor Rishon » ainsi que d’autres publications. Il répond à LPH New sur son programme original d’une solution pour la paix entre israélien et palestiniens.

A.A Bonjour Moti Kedar, où en est votre actualité ?

M.K Je m’occupe de développer un programme sur les Émirats.

– Émirats du Golfe ?

– Non, il s’agit d’un programme de paix entre Israël et les arabes qui nous entourent. En résumé, cela signifie établir sept Émirats dans les monts de Judée Samarie, à Hébron, Ramallah, Naplouse, Jénine, Jéricho, Tulkarem et Kalkilya.

– On ne parle donc plus d’État palestinien ?

– Non il y aurait sept villes-états, et Israël resterait dans son espace pour toujours, mais il s’avère que l’Autorité palestinienne elle-même n’aime pas cette idée, car cela veut dire qu’elle disparaitrait…c’est ce qu’elle mérite…

– Et qui serait à la tête de chaque parcelle ?

– Chaque ville aurait son gouvernement.

– Comment cela, sept mini-états ? C’est votre idée ou on vous a délégué pour la diffuser ?

– C’est une idée que j’ai proposée, et beaucoup la soutiennent, donc on essaye à présent de la mettre en place.

– Qui cautionne ce programme ? Un parti politique, peut-être ?

– Cela ressemble beaucoup à ce que Naftali Bennet voulait faire en son temps, il connait le programme, mais le problème, c’est que Netanyahou est bloqué avec le plan Trump.

– Vous êtes contre le plan Trump ?

– Je suis pour la souveraineté, mais pas pour créer un État palestinien, c’est inconcevable !

– Ce plan Trump risque de nous conduire à un État palestinien ?

M. Oui c’est un risque….

