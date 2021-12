Le député Mossi Raz (Meretz) a le don de tenir avec flegme des propos inadmissibles. Cette fois-ci, sur le plateau du site sioniste-religieux « Srugim », en évoquant la vague d’attentats qui sévit dans le pays il a prononcé des phrases qui font bondir : « La violence est à proscrire de manière générale. Mais il n’y a pas symétrie entre un Etat qui a une armée forte et une population occupée qui n’a aucun droit. Cette année 16 Israéliens ont été tués et 330 Palestiniens. Nous tuons donc vingt fois plus qu’eux, pas parce que nous sommes mauvais mais parce que nous sommes les plus forts ».

Ce n’est pas la première fois que le député d’extrême gauche avance ce genre d’arguments immoraux, estimant toujours que la cause ‘palestinienne’ est juste car il y a plus de morts du côté ‘palestinien’ que du côté juif !

Le président du parti Hatziyonout Hadatit Betzalel Smotritch a réagi sur Twitter : « Un homme qui n’est pas capable de distinguer le Bien du Mal, l’agresseur de celui qui est agressé et se défend, est un homme dangereux. Et celui qui a fait de cet individu marginal et démentiel un membre influent de la coalition est tout autant un homme dangereux ».

Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) également touché le point important dans l’absurdité de la pensée de Mossi Raz: « Mossi Raz souhaite apparemment plus une image plus équilibrée. Quoi, par exemple, M. Raz ? Davantage de morts israéliens ? Ou que nous soyons les moins forts ? Le problème est que cette pensée masochiste et auto-antisémite est aujourd’hui le mur de soutènement du gouvernement de Naftali Benett… ».

Pour Ofir Sofer, du même parti, les propos de Mossi Raz illustrent parfaitement la maxime talmudique : « Celui qui a pitié des personnes cruelles finira par être impitoyable avec les miséricordieux ».

Le député Avi Dichter (Likoud) a dit : « Nous nous sommes habitués à entendre ce genre de propos ahurissants de la bouche des députés de la Liste arabe, mais entendre cela d’un membre de la coalition…! Apparemment, la maladie de la haine antijuive s’étend encore plus vite que le Corona… ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90